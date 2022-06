Actie: 'Maak van 1 juli een officiële vrije dag om slavernij te herdenken'

Op 1 juli wordt ieder jaar de afschaffing van de slavernij herdacht. Tijdens deze dag wordt stilgestaan bij de gruwelijke dingen die zijn gebeurd tijdens de slavernij.

De dag wordt Keti Koti genoemd. Dat betekent het verbreken van de ketenen. Daarmee worden de ketenen bedoeld waarmee de tot slaafgemaakten vast zaten.

Vrije dag?

Toch is Keti Koti geen officiële vrije dag zoals dodenherdenking op 4 mei of Kerstmis en Pasen. Daar willen mensen verandering in. Zij zijn een actie gestart om 1 juli ook een vrije dag te maken. Vorig jaar werden 62.000 handtekeningen ingezameld. Ook delen veel mensen de actie op sociale media.