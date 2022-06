Opgepakte mannen: 'We hebben kunstbeurs niet overvallen'

De twee Belgische mannen die gisteren zijn opgepakt na de gewelddadige overval op een kunstbeurs in Maastricht zeggen dat zij er niets mee te maken hebben. Volgens hun advocaten zijn in hun auto ook geen geen juwelen of wapens gevonden.

Tegen de regionale omroep 1Limburg zegt de advocaat van een van de verdachte dat het "een misverstand" is. De politie wil niets zeggen over wat er in de auto is gevonden.

27 miljoen euro

Tijdens de overval sloegen vier mannen met een hamer op een vitrine kapot. Daarin lage dure diamanten. Volgens de krant NRC hebben de overvallers een ketting ter waarde van 27 miljoen euro meegenomen. De politie heeft daar nog niks over bekend gemaakt. Zij doen onderzoek naar de zaak.

Iemand op de beurs filmde de overval: