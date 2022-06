Oproep: Wat wil jij weten van Memphis?

We gaan binnenkort langs bij een van de bekendste voetballers van Nederland: Memphis Depay. En we nemen jullie vragen mee. Heb jij een vraag voor Memphis?

Wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal!

Memphis is 28 jaar en voetbalt bij FC Barcelona. Eerder speelde hij bij PSV, Olympique Lyon en Manchester United. Voor het Nederlands elftal maakte hij al 41 doelpunten. Alleen Huntelaar en Van Persie scoorde vaker voor Oranje.

Memphis is niet alleen in het nieuws vanwege zijn voetbaltalent. Eerder kon je hem in het Jeugdjournaal zien vanwege zijn muziek en omdat hij met een lijger op de foto ging.