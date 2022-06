Podcast over verschillen tussen voetballende jongens en meisjes

Is er verschil tussen mannen en vrouwen die voetballen? Ja, en dat moet veranderen vinden veel mensen. Ook de KNVB. Vorige week maakte de voetbalbond bekend dat de Oranjevrouwen evenveel geld gaan krijgen als de mannen.

'Nog steeds minder kansen'

Een stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet, zeggen voetbal-experts. Vrouwen en meisjes hebben nog steeds minder kansen in het voetbal dan jongens, en zij worden anders behandeld.

Waarom is dat? En hoe was dat vroeger? Bart en Pien gaan op onderzoek uit in de nieuwe aflevering van de Jeugdjournaal-podcast! Dat doen ze met jongens en meiden die trainen bij PEC Zwolle, en voetbal-expert Barbara Barend.