In Tilburg is een stokstaartje ontsnapt

In Tilburg loopt een nogal opmerkelijk dier rond in een woonwijk: een stokstaartje! Hij heet Houdini en hij is ontsnapt uit een dierentuin.

Het dier is vernoemd naar de beroemde goochelaar Houdini. Die leefde zo'n honderd jaar geleden en was er goed in ontsnappingstrucs.