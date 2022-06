Nieuwswekker: Gokreclames met BN'ers verboden + De Denker geveild

Goedemorgen! Leuk dat je de Nieuwswekker weer hebt geopend. Zo weet je het laatste nieuws en natuurlijk het weer van vandaag.

Het weer

En het weer is behoorlijk afwisselend. Het begint overal lekker en het wordt tussen de 22 en 29 graden. Later ontstaan in het oosten en noorden ook pittige onweersbuien met kans op hagel en windstoten.

Voor veel provincies is zelfs code geel afgekondigd. Dat betekent dat je goed op moet letten als je naar buiten gaat.