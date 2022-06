'Boeren probeerden andere boeren te bevrijden uit politiecel'

Om dat te voorkomen werden veel wegen afgesloten. Een paar boeren probeerden toen via een andere route bij het politiebureau te komen. Maar ze werden tegengehouden door agenten.

Het was gisteravond opnieuw onrustig door acties van boeren. Een groep boeren wilde met trekkers naar het politiebureau in Apeldoorn. Volgens de politie wilden ze boeren bevrijden die daar vastzitten vanwege de protesten.

De boeren die protesteren zijn boos op de regering vanwege de nieuwe stikstof-regels. Daarin staat dat sommige boerderijen minder dieren mogen houden of misschien helemaal weg moeten. Volgens de regering is dat nodig, omdat die boerderijen te veel stikstof uitstoten en dat is slecht voor de natuur.

De protesterende boeren vinden die regels oneerlijk en te streng. Ze vinden dat er niet goed naar hen geluisterd wordt.