'Criminelen zetten vaker kinderen in bij misdaden'

Er zijn veel meer kinderen en jongeren die door criminelen worden uitgebuit dan werd gedacht. Kinderen zouden worden gedwongen om criminele dingen te doen. Soms gebeurt dat onder dwang of onder bedreiging met geweld. En soms krijgen kinderen er geld voor.

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel onderzocht misdaden. En de organisatie zag dat 2500 kinderen in 13 gemeenten in ons land zouden worden gedwongen om criminele dingen te doen. Maar volgens onderzoekers gebeurt het in het hele land.

Meestal gaat het om jongeren en kinderen van 12 of 13, maar ook jongere kinderen.