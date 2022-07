Nieuwswekker: Nieuwe wolkenkrabber + Keti Koti

Goedemorgen! Nog één dagje knallen op school en dan is het weekend. We hebben het laatste nieuws weer voor je verzameld in deze Nieuwswekker! Het weer Op de meeste plekken is het droog en vooral in de ochtend schijnt de zon. Het wordt iets minder warm dan de afgelopen dagen: zo'n 19 tot 22 graden.

Dit heb je misschien gemist: - In Den Haag gaat een wolkenkrabber van 180 meter hoog gebouwd worden. Dat heeft de gemeente besloten. Het gebouw met daarin zo'n 1400 appartementen wordt de hoogste van de stad en een van de hoogste gebouwen in Nederland. In 2025 zou het klaar moeten zijn. - De Nederlandse waterpolosters hebben de WK-finale net niet gehaald. In de halve finale verloren ze nipt van Hongarije: 13-12. Ondanks het verlies, waren de meeste speelsters vooral trots op hun prestatie.

Wij hebben een nieuw team en een nieuwe bondscoach. Dus het is geen schande. Sabrina van der Sloot, speelster

- In de Franse rivier de Seine is een walvis gespot. Het dier is mogelijk zo'n 10 meter lang. Waarschijnlijk gaat het om een dwergvinvis. Die zijn nooit eerder in de Seine gezien.

🐋 Un nouveau cétacé dans la Seine 🐋 Il y a un mois c'est une orque qui évoluait dans la Seine. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit un rorqual à museau pointu d'une longueur de 10 mètres

- Een kopie van De Denker, een beroemd oud standbeeld van de kunstenaar Auguste Rodin, is verkocht. Op een veilig betaalde iemand 10,7 miljoen euro voor het kunstwerk. Rodin maakte het originele standbeeld meer dan 140 jaar geleden. Sindsdien zijn er 40 precieze kopieën van gemaakt. Die brengen vaak miljoenen euro's op. En deze dus ook.

Dit is er vandaag in het nieuws: - In Den Haag gaan huisartsen demonstreren. Ze vinden dat ze te veel moeten doen en daar te weinig tijd voor hebben. Dat moet veranderen zeggen ze. De huisartsen willen dat ze minder taken krijgen, zodat ze meer tijd hebben voor hun patiënten. Ook willen ze meer salaris.

Het Keti Koti Festival in Amsterdam, de landelijke herdenking van de afschaffing van de slavernij ANP

- Het is vandaag Keti Koti. Op die dag wordt het einde van de slavernij herdacht en gevierd. In Amsterdam is de grootste herdenking. Voor die herdenking is een grote, feestelijke optocht. Daar lopen ook kinderen in mee en die zie je vanavond in het Jeugdjournaal!

En dan nog even dit: Wat doe je als je tijdens het belangrijkste tennistoernooi van het jaar je rackets vergeet? Dan leen je er een paar van de organisatie en win je gewoon je wedstrijd.