Keti Koti: Afschaffing slavernij op steeds meer plekken herdacht

Nederland had vroeger veel plantages, onder andere in Suriname. Daar moesten tot slaaf gemaakte mensen hard werken. Ze kregen zware straffen en werden slecht behandeld. Nederland verdiende er veel geld aan.

Op steeds meer plekken in Nederland wordt Keti Koti herdacht en gevierd. Gisteren was er voor het eerst een herdenking in de provincie Drenthe, in Assen.

Amsterdam

In Amsterdam is vandaag de grootste herdenking. Voor die herdenking is een grote, feestelijke optocht. Daar lopen ook kinderen in mee en die zie je vanavond in het Jeugdjournaal.