Oproep: Wat wil jij weten van BMX'er Niek Kimmann?

Hij is de beste BMX'er van de wereld. En in de zomer van 2021 beleefde hij zijn hoogtepunt door Olympisch goud te winnen. Het gaat natuurlijk over Niek Kimmann. Binnenkort gaan we bij hem langs voor een interview.

Niek Kimmann werd 26 jaar geleden geboren in het Overijsselse Lutten. Dankzij een vriend ging hij BMX'en. Dat werd dus een succes!

Olympische Spelen

Tijdens de Olympische Spelen in Japan gebeurde er enkele dagen voor de BMX-wedstrijd iets vervelends. Kimmann kwam hard in botsing met een scheidsrechter en hield er een scheurtje in zijn knie aan over. Toch wist hij een paar dagen later Olympisch goud te winnen.

De scheidsrechter voelde zich heel schuldig over het ongeluk, maar Kimmann was alles behalve boos. Een paar maanden later ging hij zelfs op bezoek bij de scheidsrechter in Amerika. Daar maakten we deze video over: