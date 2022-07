Minister: 'Ik wil er 2 kerncentrales bij'

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Er wordt al jaren over gediscussieerd, maar er lijken toch echt twee nieuwe kerncentrales te komen in Nederland. Waar de centrales precies komen te staan, is nog niet bekend. Maar de regering vindt het nodig om kerncentrales te bouwen om stroom te hebben voor alle huizen en bedrijven in het land.

We willen in Nederland het klimaat beter beschermen en minder CO2 uitstoten. Daarom moeten we op andere manier elektriciteit opwekken. Dat doen we al met windmolens en zonnepanelen, maar daar willen we ook twee kerncentrales bij. Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie

In Nederland staat op dit moment één werkende kerncentrale, in het Zeeuwse Borssele. Er staat er ook nog een in Dodewaard, maar die werd jaren geleden gesloten. Al jaren is kernenergie een onderwerp waar volwassenen veel over discussiëren. Volgens sommigen zijn ze echt nodig, maar anderen vinden ze veel te gevaarlijk.

Hoe werkt kernenergie? Bij kernenergie worden de kernen van bepaalde stoffen gespleten. Als dat gebeurt, komt er veel hitte vrij. Daardoor wordt het water in de centrale heel warm en gaat het stomen. En die stoom zorgt ervoor dat er turbines in de centrale gaan draaien die elektriciteit opwekken.

De voorstanders zeggen: kerncentrales zijn een hele slimme manier om energie op te wekken. En ze zorgen voor weinig luchtvervuiling, veel minder dan bijvoorbeeld bij gas of kolencentrales. Ook zijn kerncentrales stukken kleiner, dan bijvoorbeeld grote windmolen-parken of velden met zonnepanelen. Gevaren Tegenstanders noemen vooral de gevaren van kerncentrales, zoals het afval dat overblijft. Daar komt radioactieve straling vanaf die erg schadelijk en zelfs dodelijk kan zijn voor mensen. Dus moeten de vaten met afval veilig worden opgeborgen, diep onder de grond bijvoorbeeld. Een ander gevaar is dat er een ongeluk zou kunnen gebeuren met zo'n kerncentrale, zeggen mensen die ze niet willen. In Japan gebeurde dat in 2011 een keer, na een aardbeving. De kerncentrale raakte beschadigd. En door de vrijgekomen straling moesten tienduizenden mensen vluchten. Veilig Volgens minister Jetten moeten de nieuwe kerncentrales daarom op een veilige manier gebouwd worden.

Dus een hele belangrijke voorwaarde is dat we het kernafval op een goede manier kunnen opslaan. Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie