Uitgezocht: Moet je katten straks aan de lijn uitlaten?

In deze aflevering van Uitgezocht zoekt Lucas uit of hij zijn kat Theo ook aan een lijn uit moet gaan laten.

Volgens de vogelbescherming worden per jaar miljoenen vogels gedood door loslopende katten. Ook andere dieren zoals muizen, eekhoorns en vlinders worden vaak door katten gevangen. Dat gebeurt niet alleen hier, maar overal ter wereld. In sommige landen hebben ze daarom een verbod op loslopende katten ingesteld.

In de Duitse plaats Walldorf moeten katten van april tot eind augustus binnen blijven of aan een lijn worden uitgelaten. Omdat de bijna uitgestorven kuifleeuwerik er aan het broeden is. Eigenaren krijgen een boete van 500 euro als hun kat toch losloopt.

In een paar dorpen en de stad Akureyri moeten katten 's nachts binnen blijven. Net zoals op twee eilanden om jonkies in nesten van papegaaiduikers te beschermen.

Hier in Nederland mogen katten gewoon los lopen. Toch wordt in sommige gebieden zoals in Friesland wel opgeroepen om katten binnen te houden als weidevogels in de buurt broeden.