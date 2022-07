Eendjes voeren verboden in Rotterdam

Ga jij weleens naar het park om eendjes te voeren? In Rotterdam is dat nu verboden. Mensen die eenden of andere vogels voeren kunnen een boete krijgen van 100 euro.

Dik en ongezond

De regel is bedacht omdat een deel van het voedsel dat de dieren krijgen heel ongezond is. Sommige mensen geven ze namelijk brood of patat en dat is erg slecht voor de gezondheid van met name vogels.

Ook trekt heteten dat achterblijft ratten en muizen aan.

Amsterdam

Rotterdam is niet de eerste plek waar het nu verboden is. In meerdere delen in Amsterdam mag het voeren van vogels ook niet. Ook andere steden hebben deze regel.