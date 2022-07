Nederlanders winnen in de Tour de France

De Nederlanders zijn goed aan de Tour de France begonnen. Vandaag won Dylan Groenewegen en gisteren was wielrenner Fabio Jakobsen de stelste.

Vooral de winst van Jakobsen is opvallend. De Nederlander doet dit jaar voor de eerste keer mee en wint dus meteen een rit. Dat is op zich al knap, maar in zijn geval is de overwinning extra speciaal. Hij had twee jaar geleden een verschrikkelijk ongeluk.