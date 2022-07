Nieuwswekker: Wimbledon + Boerenprotest

Goedemorgen en welkom in de eerste Nieuwswekker van de week. De dag begint op veel plekken zonnig, maar in de loop van de ochtend ontstaan al snel stapelwolken die tot een bui uit kunnen groeien. In de middag wordt het 19 tot 24 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - De Nederlandse tennisser Tim van Rijthoven ligt eruit. Op het beroemde toernooi Wimbledon bleek Novak Djokovic toch iets beter dan de Nederlander. De nummer drie van de wereld won in vier sets van Van Rijthoven: 2-6, 6-4, 1-6, 2-6. Daarmee was het de eerste nederlaag van de 25-jarige Nederlander na acht gewonnen wedstrijden. In de video hieronder zie je hoe de wedstrijd ging.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

We hebben ook een stelling over sportwedstijden kijken.

Sport kijken is alleen leuk als Nederlanders meedoen. Eens Oneens Verstuur Eens 37.4% Oneens 62.6% Favoriet maken Reageer op de stelling: Sport kijken is alleen leuk als Nederlanders meedoen.

- 11 procent van de inwoners van Nederland voelde zich vorig jaar gediscrimineerd. Mensen met een Marokkaanse of Nederlands-Caribische achtergrond zeiden het vaakst dat ze last hadden van discriminatie. Dat zijn dus 1,6 miljoen mensen. Meestal zijn afkomst en huidskleur onderwerpen waarop mensen zich gediscrimineerd voelen. Maar er wordt ook gediscrimineerd vanwege iemands geslacht, leeftijd, godsdienst of seksuele oriëntatie (op welke mensen je verliefd wordt dus). Mensen voelen zich dan anders behandeld dan andere mensen. Of ze krijgen discriminerende opmerkingen.

Een betoging tegen racisme en discriminatie, op 19 maart in Amsterdam ANP

Dit is er vandaag in het nieuws: - Meer Wimbledon. De Nederlandse tennisser Botic van de Zandschulp speelt vanmiddag een van de belangrijkste wedstrijden in zijn leven. Van de Zandschulp speelt in de achtste finale tegen de nummer 4 van de wereld, Rafael Nadal. Hij was dit jaar al de beste bij de Australian Open en op Roland Garros. Dus het wordt een lastige opdracht voor Van de Zandschulp om te winnen. - Er zijn opnieuw grote protestacties van boeren. Zo willen ze weer verschillende snelwegen blokkeren. Ook zouden ze met hun trekkers het vliegverkeer willen verstoren. Mensen die moeten vliegen krijgen het advies om met de trein naar het vliegveld te komen. Een deel van de boeren is het niet eens met de nieuwe stikstofplannen van de regering.

Trekkers bij het Jumbo-distributiecentrum in Veghel SQ Vision

De protestacties begonnen vanochtend vroeg met het blokkeren van plekken waar supermarkten hun spullen verzamelen voor ze de winkels in gaan. Distributiecentra noemen ze die plekken. - Er moet bij voetbalclubs veel meer gebeuren zodat meisjes en jongens er hetzelfde behandeld worden. Zo zijn er voor meiden soms niet genoeg kleedkamers, trainers of velden beschikbaar, terwijl dat voor de jongens vaak wel zo is. Dat moet snel veranderen, zeggen verschillende organisaties. Zij vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen heeft. Vanavond zie je er meer over in het Jeugdjournaal. En dan nog even dit: Altijd al door de koeienpoep willen rennen? Vast niet, maar kinderen in Westzaan doen het voor hun plezier: