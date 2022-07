Ook vandaag protestacties van boeren

Het is al tijden aan de gang: boze boeren voeren actie tegen de stikstof-regels van de regering. Ook vandaag blokkeert een groep boeren wegen. Vanmorgen vroeg Het begon vanmorgen vroeg al. Trekkers staan in Veghel bij een gebouw van supermarkt Jumbo. Het gebouw is een plek waar alle supermarktproducten worden verzameld, voor ze met vrachtwagens naar de winkels worden verstuurd. Distributiecentra worden die plekken genoemd. De groep boeren wil zorgen dat de producten niet meer naar de supermarkt gebracht worden, als protest. Ze hebben betonnen balken neergelegd. En ook op andere plaatsen in Nederland zijn gebouwen van supermarkten geblokkeerd, zoals van de Aldi, Coop en Albert Heijn.

Blokkade van de Coop in Gieten Van Oost Media

Het is niet duidelijk of het ook al vandaag te merken is dat er minder dingen te koop zijn in de supermarkt. Snelwegen Op verschillende snelwegen gaan boeren op trekkers extra langzaam rijden uit protest. Op de A73 bij het Brabantse Haps staat daardoor een file van 5 kilometer door langzaamaanacties. Maar de verkeersdienst ANWB had veel meer files verwacht dan dat er nu staan. Veel mensen werken thuis vanwege de protesten, denkt de ANWB. Schiphol Ook vliegveld Schiphol houdt rekening met protestacties door boeren. Die zijn er op dit moment nog niet. Maar de politie en militairen van de marechaussee staan klaar om in te grijpen met pantservoertuigen, mocht het nodig zijn. Veel mensen komen vandaag met de trein naar het vliegveld, omdat ze bang waar om te laat te komen voor hun vlucht door geblokkeerde wegen. Veel mensen vertrokken ook extra vroeg.

We hadden verwacht dat we in de file zouden staan. Dus zijn we op tijd op Schiphol. reiziger

De weg blokkeren is verboden in Nederland, omdat het gevaarlijke situaties oplevert. Ook als protest mag het niet. De politie is dus bezig om de acties te stoppen. Dat lukt alleen niet altijd, omdat het moeilijk is om de trekkers weg te krijgen en omdat kleine groepen boeren soms gewelddadig worden. Waarom protesteren boeren? Boerenorganisaties protesteren omdat ze het niet eens zijn met de stikstof-plannen van de regering. Door die plannen kunnen sommige boeren minder dieren houden, of zouden misschien zelfs helemaal moeten stoppen met hun bedrijf. Omdat boerenbedrijven met vee teveel stoffen uitstoten die slecht zijn voor de natuur.