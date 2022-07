Nog iemand opgepakt vanwege moord op Peter R. de Vries

Er is nog een verdachte opgepakt die iets te maken zou hebben met de moord op Peter R. de Vries. Het gaat om een Pool die op dit moment al in de gevangenis zit.

De man van 27 jaar zou niet de dader zijn, maar hij zou wel hebben geholpen bij de moord. Wat hij precies heeft gedaan wordt nog onderzocht.

Rechtszaak

Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar in Amsterdam neergeschoten. Er is al een rechtszaak tegen twee mannen die de moord zouden hebben uitgevoerd. Tegen hen is een levenslange celstraf geëist. Eerder maakten we daar deze video over: