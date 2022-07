24 uur in een achtbaan voor Dylan Haegens

In pretpark Toverland gingen 11 mensen 24 uur lang in een achtbaan. Niet alleen voor de lol, maar ook om geld op te halen voor een goed doel.

In die 24 uur maakten ze in totaal 385 (!) ritjes met een snelheid van soms wel 90 kilometer per uur. Op die manier haalden ze 32.658 euro op voor stichting Durf te vragen van Dylan Haegens. Voor die stichting gaan Dylan en zijn vrouw Marit Brugman langs scholen om met jongeren te praten over mentale gezondheid en emoties.

Uitgezocht

Wil je meer weten over achtbanen en hoe extreem je ze kan maken? Benjamin maakte daar een Uitgezocht over: