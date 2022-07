Brabanders maken ketting met 1,5 miljoen (!) dopjes

Inwoners uit het het Brabantse dorp Zijtaart hebben het record van de langste dopjesketting ooit gebroken. De ketting is 11 kilometer lang en bestaat uit 1,5 miljoen dopjes.

Een lange klus

Om dit record te breken moest er door heel wat mensen samengewerkt worden. Iedereen uit het dorp hielp mee en dat deden ze door dopjes te verzamelen of de ketting te maken. Zelfs met alle hulp was het een lange klus. De inwoners deden er twee jaar over en nu is hij dus eindelijk af.