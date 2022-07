Nieuwswekker: Geen Nederlanders meer op Wimbledon + Konijnenopvang zit vol

Goedemorgen! Tijd voor de Nieuwswekker, waarin we je bijpraten over wat er vannacht gebeurde terwijl je sliep en wat er vandaag zoal in het nieuws gaat komen. Maar zoals altijd beginnen we met... Het weer Vandaag zien we vooral zon maar soms ook een wolkje. Het wordt tussen de 19 en 24 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Het avontuur op Wimbledon is ook voor Botic van de Zandschulp voorbij. Rafael Nadal was toch de betere tennisser op het gras in Londen.

Het is twintig jaar geleden dat twee Nederlanders tot de vierde ronde reikten op het belangrijkste tennistoernooi ter wereld. In 2002 waren dat Richard Krajicek en Sjeng Schalken. Die haalden toen zelfs de kwartfinales. Na de wedstrijd had Nadal complimenten over Van de Zandschulp.

Botic is een lastige speler. Hij heeft een fantastisch jaar achter de rug en daar wil ik hem mee feliciteren. Rafael Nadal

- De boerenprotesten liepen gisterenavond uit de hand. Groepen boze boeren blokkeerden gebouwen waar supermarkten eten opslaan. De politie maakte gisterenavond een einde aan het protest op een aantal plekken. Volgens de politie stonden groepen boeren en andere mensen bij 15 opslagplekken van supermarkten in Nederland. De politie greep in Sneek, Heerenveen en Zwolle in. Tien mensen werden opgepakt. Dat ging zo.

In Nijkerk is de blokkade van de opslagplaats voor de Boni-supermarkten nog altijd bezig. De vrachtwagen-chauffeurs die producten van het gebouw naar de supermarkt moeten brengen, kunnen geen kant op. Ongeveer 200 mensen kregen gisteren een boete, vooral omdat ze op de snelweg reden met trekkers. Dat is verboden. Dit is er vandaag in het nieuws: - Het is harstikke druk bij opvangplekken voor konijnen. Dat merken ze overal in het land, ook bij opvangcentrum Het Knagertje in Den Haag. Daar is het nu zó druk, dat ze een wachtlijst hebben. Eigenaar Geertje wordt er heel verdrietig van. Ze roept gezinnen op die tijdelijk een konijn willen adopteren om zich te melden. Vanavond zie je haar én de konijnen uit Den Haag in het Jeugdjournaal.

- De zomervakantie komt eraan. En voor kinderen uit groep 8 betekent dat afscheid nemen van de basisschool. Veel klassen doen dat met een musical. Maar de Don Boscoschool in Lisse heeft iets anders bedacht. Daar hebben ze een dinershow georganiseerd. Vanavond gaan de kinderen lekker eten. En tussen de gerechten door zijn er ook optredens. In de zaal zitten ouders en de leraren van de school. Hoe dat eruit ziet, zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

En dan nog even dit: In Colombia vieren ze het Ezel-festival: de ezels gaan verkleed als mensen, en de mensen proberen ezels na te doen. Zie je het al voor je? Nou, zo gaat dat dus.