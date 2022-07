Konijnenopvang zit stampvol: 'Help ons!'

Dat probleem bestaat overal in het land, ook bij opvangcentrum Het Knagertje in Den Haag. Daar zitten wel 131 konijnen, terwijl er eigenlijk plek is voor 60. Ze hebben dus niet genoeg ruimte, ziet de eigenaar van het opvangcentrum.

Het is nog nooit zo druk geweest in het konijnen-asiel, zegt de eigenaar. Witte konijnen, zwarte konijnen, konijnen met rechte oren en met scheve oren; allemaal hadden ze een baasje die nu niet meer voor ze kan zorgen.

En vaak als mensen erachter komen dat het meer tijd en moeite kost dan ze dachten, of ze blijken bijvoorbeeld allergisch, dan willen ze van de dieren af.

En dan brengen mensen het konijn naar een konijnen-asiel. Die zitten dus overvol met knaagdieren van mensen die er niet meer voor kunnen of willen zorgen. In de opvang in Den Haag is het nu zelfs zo druk dat er konijnen op een wachtlijst staan.