Deze groep 8 heeft geen musical, maar een dinnershow

De zomervakantie komt eraan, en dat betekent voor kinderen in groep 8 dat ze afscheid gaan nemen van de basisschool. Meestal met een musical of een eindfilm, maar sommige scholen bedenken iets anders. Zoals de Don Boscoschool in Lisse. Zij organiseren een dinnershow.

Voor iedereen

Een dinnershow is eigenlijk een ander woord voor een gezellige maaltijd waarbij optredens worden gegeven. Er komen verschillende mensen eten. De school heeft dit bedacht omdat ze merkten dat niet iedereen een musical leuk vindt. En ze willen graag iets doen wat bij iedereen past.