Veel kinderen horen rookmelders niet als ze slapen

Rookmelders zijn sinds kort verplicht in huis. Dat lijkt heel veilig, maar uit onderzoek blijkt dat veel mensen het alarm niet horen als ze slapen.

Rookmelders zijn bedoeld om je te waarschuwen bij brand. Ze gaan af als er rook is.

Het gaat vooral mis bij de rookmelders die hoge tonen geven. Die kunnen de helft van de volwassenen (en bijna alle kinderen) niet horen als ze in diepe slaap zijn. Maakt niet uit hoeveel lawaai ze maken.

Testen

Volgens deskundigen hoef je je niet zoveel zorgen te maken over de rookmelders. Het is al goed dat er in bijna elk huis eentje hangt.

Grote kans dat iemand anders er wel wakker van wordt. En je kan het natuurlijk ook een keertje testen!