Nieuwswekker: Bosbranden in Griekenland + EK voetbal begint

Vandaag is er meer bewolking dan gisteren. En vooral in het noorden is er kans op wat regen. Het is ook iets koeler met 19 tot 22 graden.

Goedemorgen! Het is een spannende dag voor de Oranjevrouwen. En ook voor jou, want hier is weer een nieuwe Nieuwswekker! Met het laatste nieuws en natuurlijk...

Als de politie in Nederland hun pistool gebruikt, dan gaat de rijks-recherche onderzoek doen of het echt nodig was. Dat gaat nu ook gebeuren.

- Of je nu wilt of niet, we worden allemaal ouder. Als kind is dat vooral leuk. Volwassenen hoor je er vaak over mopperen. Is het eigenlijk leuk om oud te zijn? De nieuwe podcast van het Jeugdjournaal gaat erover en die is vanaf 15:00 uur te beluisteren.

- Hij is nog niet veel te zien geweest, maar veel mensen hopen wel dat hij vandaag een etappe in de Tour de France gaat winnen: Mathieu van der Poel. De wielrenners rijden namelijk veel over kasseien vandaag. Dat zijn een soort stenen waar het moeilijk is om over te fietsen. Maar Mathieu is daar heel goed in.

De fietsers finishen vandaag zo rond 17.00 uur in Arenberg.