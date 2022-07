Politie schiet op trekker bij boerenprotest (niemand raakt gewond)

Volgens de politie werd het te gevaarlijk omdat boeren op agenten wilden inrijden. Agenten schoten eerst in de lucht om de boeren te waarschuwen. Toen iemand met een trekker weg probeerde te rijden, schoten ze op de trekker.

Een protest-actie van een groep boze boeren is gisteravond uit de hand gelopen. De politie heeft zelfs op een trekker geschoten. Niemand raakte gewond.

Als de politie in Nederland hun pistool gebruikt, dan gaat een speciaal team onderzoek doen of het echt nodig was.

Dat gaat nu ook gebeuren.