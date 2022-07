Oproep: Wat wil jij weten van acteur Juvat Westendorp?

Hij is een echte alleskunner: Juvat Westendorp. Juvat kun je kennen als acteur van bijvoorbeeld de film Silverstar, hij is professioneel danser en presenteert in onder andere programma's als De Faker.

Juvat doet niet alleen zelf aan acteren. Hij geeft ook tips aan kinderen in groep 8 over hoe ze rustig kunnen blijven als ze op het podium staan tijdens hun eind-musical. Daar maakten we laatst deze video over: