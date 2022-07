Wetenschappers: 'Houd je boek of telefoon verder van je hoofd af'

Houd jij je boek of telefoon vaak dichtbij je hoofd? Slecht nieuws, daar ga je minder goed van zien. Dat blijkt uit een groot onderzoek naar de ogen van Nederlandse kinderen.

Als je vaak boeken of telefoons dichtbij je hoofd houdt, kun je bijziend worden. Dat is wanneer je van dichtbij goed kunt zien, maar van veraf niet. Er zijn zelfs kinderen die blind worden.

Kinderen die op jonge leeftijd veel van dichtbij naar een scherm of boek kijken, en weinig buitenspelen, lopen het grootste risico om bijziend te worden. Nu is een kwart van de 13-jarigen in Nederland al bijziend.

Uitgezocht

Vorig jaar maakten we ook een Uitgezocht over ogen en schermpjes. Die zie je hier: