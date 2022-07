Een stokstaartje of luiaard als huisdier? Binnenkort mag dat niet meer

Dieren die speciale verzorging nodig hebben, zoals de luiaard, mag je niet meer in huis nemen. Ook diersoorten die mensen kunnen aanvallen mogen niet meer, zoals de serval, dat is een grote wilde kat.

Binnen twee jaar is het niet meer toegestaan om bijvoorbeeld egels en stokstaartjes als huisdier te nemen. Dat heeft Henk Staghouwer, de minister van Landbouw, bepaald. Hij wil dat er beter wordt nagedacht over het welzijn van huisdieren.

In april ontsnapte er nog een serval in Hilversum. Daar maakten we toen deze video over: