Nieuwe podcast: Hoe is het om superoud te zijn?

Of je nu wilt of niet, we worden allemaal ouder. Als kind is dat vooral leuk. Volwassenen hoor je er vaak over mopperen. Is het eigenlijk leuk om oud te zijn?

In de nieuwe podcast-aflevering zoeken Annabelle en Bart dat uit. David van Bodegom is arts en vertelt wat er met je lichaam gebeurt als je ouder wordt. En je hoort oude mensen zelf vertellen hoe hun leven eruit ziet.