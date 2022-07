Nina-Marie (11) ontdekte een rode neusbeer in een boom

Het 'aapje' bleek een rode neusbeer. Dit dier komt normaal gesproken voor in Zuid-Amerika. Hoe deze beer in een boom in Breda terechtkwam, is nog een raadsel.

Dierenambulance

Nina-Marie en haar vader belden de dierenambulance om het dier te vangen. Dat is nog niet gelukt. De medewerkers van de dierenambulance hebben een vangkooi vol met bananen in de buurt van de boom geplaatst. Het beest springt nu van boom naar boom.

Als de rode neusbeer zich laat vangen, wordt het naar een opvangplek gebracht. Daar gaan ze kijken waar het dier naartoe kan.