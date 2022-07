Nieuwswekker: Hadj begint + Veronika zingt Oekraïense volkslied

Goedemorgen! Wat fijn dat je de Nieuwswekker leest. Hierin praten we je bij over wat je misschien gemist hebt en wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen weer met... Het weer Het wordt een lekker zonnige dag vandaag. De laatste regenbuien vertrekken vanochtend het land uit en het wordt 18 tot 21 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Ook gisteravond zijn boeren weer op pad gegaan om te demonstreren. Door het hele land staken ze langs snelwegen hooibalen en autobanden in brand.

In Brabant gingen autobanden in brand Toby de Kort/SQ Vision

- In Mekka is de hadj begonnen. Dat is een belangrijke bedevaartstocht die elke moslims die gezond is en genoeg geld heeft een keer moet maken. Ze lopen dan naar de Grote Moskee in Mekka. Daar ligt een steen die volgens verhalen uit de hemel is gevallen. Het is voor moslims de heiligste plek op aarde. - Het EK voetbal voor vrouwen is begonnen. Gastland Engeland speelde de openingswedstrijd tegen Oostenrijk en won met 1-0. De bondscoach van Engeland, Sarina Wiegman uit Nederland, genoot van de sfeer in het uitverkochte stadion.

Ik had nooit durven dromen dat ik hier in het stadion zou staan met 70.000 mensen. Sarina Wiegman, bondscoach Engeland

Dit gaat er vandaag gebeuren: - In Leeuwarden begint de bouw van het nieuwe Cambuur-stadion. De club krijgt een stadion met een stuk meer zitplaatsen: ongeveer 5000 meer dan het oude stadion. Jesse van 7 en Alexander Jansen van 94 mogen vandaag de eerste paal in de grond slaan. Zij zijn de oudste en de jongste seizoenskaart-houders van Cambuur. - De 11-jarige Veronika is in Oekraïne een bekende zangeres. Ze won Ukraine Got Talent, deed mee aan de Voice Kids en het Junior Songfestival in Oekraïne, maar door de oorlog moest ze vluchten. Naar Nederland. Ook hier gaat ze door met zingen.

Veronika zingt het Oekraïense volkslied. Hoe dat klinkt, hoor je vanavond in het Jeugdjournaal. We hebben ook een stelling over volksliederen. Laat hieronder weten wat jij vindt!

Een volkslied is belangrijk.

En dan nog even dit: Het is belangrijk om goed voor je tanden te zorgen. Niet alleen voor mensen, ook voor leeuwen. En dus ging leeuw Ikonsi naar de tandarts.