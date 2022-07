Man neemt stiekem 6464 PlayStations mee van zijn werk

Niet 1, 2 of 100, maar... 6464. Zoveel PlayStations zou een man hebben gestolen. Daarom moest hij vandaag naar de rechtbank in Zwolle.

De man werkte bij Sony, het bedrijf dat de spelcomputers maakt. Hij zou de PlayStations stiekem van zijn werk hebben meegenomen.

1,2 miljoen euro

Ook twee bekenden van de man moesten naar de rechter. Zij zouden 1,2 miljoen euro hebben verborgen. Dat geld is misschien verdiend door de 6464 PlayStations te verkopen.

De rechter gaat nu naar het bewijs kijken. Het is niet duidelijk wanneer de mannen horen of ze straf krijgen of niet.