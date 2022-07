Nieuwswekker: Straf voor overvallers NikkieTutorials? + Zomervakantie begint!

Goedemorgen! Wat fijn dat je de Nieuwswekker leest. We praten je bij over wat je misschien hebt gemist en wat er vandaag gaat gebeuren. Maar eerst... Het weer Vandaag zien we soms wolken en soms zon. Het blijft wel op de meeste plekken wel droog en het wordt ook een beetje warmer dan gisteren: 18 tot 22 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Een verdrietige dag in Japan. De vorige premier van het land is namelijk neergeschoten. Dat gebeurde toen hij een toespraak hield in de stad Nara. Shinzo Abe was premier van Japan van 2012 tot 2020. Toen stopte hij vanwege zijn gezondheid, zei hij. Vanochtend was hij campagne aan het voeren voor zijn partij voor de verkiezingen. Maar toen werd er op hem geschoten. De Japanse politie heeft een man van 41 opgepakt die met een zelfgemaakt wapen zou hebben geschoten. Abe is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat.

EVN

- Rafael Nadal doet niet meer mee aan tennistoernooi Wimbledon. Hij moet opgeven met een buikspier-blessure. Hij speelt vandaag dus niet de halve finale tegen Nick Kyrgios. De 36-jarige Nadal won Wimbledon in 2008 en 2010. Woensdag wist Nadal nog te winnen van de Nederlandse tennisser Botic van de Zandschulp. Nu denk je misschien: mag Botic van de Zandschulp dan alsnog door naar de halve finale? Maar nee. Nadals tegenstander Nick Kyrgios plaatst zich nu zonder te spelen voor de finale in Londen.

Rafael Nadal AFP

Dit gaat er vandaag gebeuren: - De zomervakantie gaat beginnen! Nou ja, niet voor iedereen. Voor kinderen die in het midden van het land wonen, zoals in Gelderland en Utrecht, begint de schoolvakantie op 9 juli. Anderen moeten wachten tot 16 of 23 juli voordat de zomervakantie begint. We hebben ook een vraag over cadeautjes voor je meester of juf op de laatste schooldag voor de vakantie:

In Nederland duurt de zomervakantie zes weken. Maar niet overal in de wereld is dat zo. Daar maakten we deze video over.

- Er komt een uitspraak tegen de overvallers van NikkieTutorials. In 2020 werden meerdere gewapende overvallen gepleegd op bekende mensen. Vandaag horen de verdachten of ze de gevangenis in moeten en hoe lang. - Het is precies 5 jaar geleden dat voetballer Abdelhak Nouri een hartstilstand kreeg. Veel kinderen vragen zich af hoe het nu met hem is. In ons Ochtendjournaal hoor je het antwoord:

archief

En dan nog even dit: - Op het WK hockey was het dubbel feest: een goal én een huwelijksaanzoek!