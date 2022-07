De zomervakantie begint! (Of begint bijna)

De zomervakantie gaat beginnen! Nou ja, niet voor iedereen. Voor kinderen die in het midden van het land wonen, zoals in Gelderland en Utrecht, begint de schoolvakantie op 9 juli. Anderen moeten wachten tot 16 of 23 juli voordat de zomervakantie begint.

Vaak is de laatste schooldag extra leuk, met spelletjes, of gezellige dingen doen. En veel juffen en meesters krijgen cadeautjes van de kinderen op de laatste schooldag voor de vakantie. Daar hebben we ook een vraag over.