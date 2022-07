Overvallers Nikkie de Jager moeten naar de gevangenis

De overvallers van Nikkie de Jager moeten naar de gevangenis. Dat is in de rechtbank in Rotterdam besloten. De criminelen krijgen tussen de één en acht jaar gevangenisstraf.

De acht criminelen krijgen de straffen niet alleen voor de gewapende overval op de YouTube-ster. Ze hebben nog meer overvallen gepleegd, zoals de overval op voetbalpresentator René van der Gijp.

Wisselende groep

In totaal heeft de groep vier overvallen en drie inbraken gepleegd in 2020. De criminelen waren niet allemaal bij elke overval aanwezig. Dat wisselde telkens.