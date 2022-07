Nieuwswekker: Oranjeleeuwinnen spelen! + Grote brand in Amsterdam

Vandaag vallen hier en daar buien. Tussen de wolken door breekt soms ook de zon even door. Het wordt een graad of 20.

Dit heb je misschien gemist:

- Elon Musk wil Twitter toch niet overkopen. Dat hebben zijn advocaten gezegd. Het bedrijf Twitter is boos, want het had al een bedrag afgesproken met Musk van 44 miljard doller om het sociale medium over te kopen. Maar Musk zegt dat het bedrijf niet eerlijk is geweest over hoeveel mensen op het platform zitten. Volgens Musk zijn er veel meer spamaccounts dan Twitter zegt dat er zijn.

- Boven Amsterdam hingen gisterenavond dikke rookwolken door een brand in het havengebied. De rook zorgde voor overlast in grote delen van Amsterdam. Daarom kregen mensen in de buurt een NL-Alert. Dat is een veiligheidsbericht dat iedereen in een bepaald gebied op z'n telefoon krijgt als er gevaar is.

De brand woedde bij en metaalbedrijf. Vannacht is het vuur geblust.