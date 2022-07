'Teken kunnen ook in de tuin zitten'

Onderzoekers van de universiteit van Wageningen zijn daar achter gekomen door een grote tekentelling. Op verschillende plekken in Nederland doken mensen de tuin in om de kleine beestjes te zoeken en te tellen.

Teken zitten namelijk ook in de tuin. Bijvoorbeeld op een gazon, op terrassen met gras, tussen de tegels en in perkjes.

Ieder jaar worden zo'n 1,5 miljoen mensen in Nederland door een teek gebeten. Mensen worden vooral gebeten als ze in de natuur zijn. Een derde van de tekenbeten gebeurt in de tuin.

Een teek is geen insect maar een spinachtige. Ze bijten zich bij mensen en dieren vast in de huid en eten dan van het bloed. Daar voel je weinig van.

Als je gebeten wordt door een teek, kun je de ziekte van Lyme krijgen. Daar kan je erg moe en misselijk van worden.

Als een teek binnen 24 uur van je huid wordt gehaald, is de kans dat je ziek wordt al veel kleiner. Daarom is het belangrijk dat je goed checkt op tekenbeten als je in een bos of in de tuin bent geweest.