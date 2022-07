Nieuwswekker: Oranjevrouwen spelen gelijk + Max op pole position

Goedemorgen! Heb je lekker geslapen? In deze Nieuwswekker praten je bij over wat je misschien hebt gemist en wat er vandaag gaat gebeuren. Maar eerst... Het weer Vandaag is er een mix van wolken en zon. In de loop van de dag is er steeds meer zon in het westen. Met 21 graden is het iets minder warm dan gisteren.

Het weer van 10 juli NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - De Oranjevrouwen hebben met 1-1 gelijkgespeeld tegen Zweden. Jill Roord maakte het doelpunt na een mooie voorzet van Vivianne Miedema. De wedstrijd was een beetje chaotisch omdat keepster Sari van Veenendaal en Aniek Nouwen naar de kant moesten door een blessure. Of zij dit EK nog in actie komen, is nog niet bekend.

Jill Roord Pro Shots

- Harry Styles heeft gisteren tijdens zijn concert in Amsterdam een fan geholpen uit de kast te komen. Dat betekent dat je aan iemand vertelt dat je bijvoorbeeld verliefd wordt op mensen van hetzelfde geslacht. Harry kreeg de telefoon van een fan in zijn handen en vertelde haar vader het nieuws. Volgens Harry reageerde de vader superlief: ''Hij zei dat hij erg veel van je houdt en niet kan wachten om je snel weer te zien." Gisteren ging Milou voor het concert langs bij de fans in de rij:

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Na twee corona-jaren zijn in Leiden weer de Rembrandt-dagen. Kleine groepjes toneelspelers lopen door Leiden en spelen scènes uit het leven van de beroemde schilder Rembrandt. Die heeft in die stad gewoond. Verschillende acteurs spelen Rembrandt, waaronder Stach van 12. Hoe hij dat aanpakt, zie je vanavond in het Jeugdjournaal. - Max Verstappen komt weer in actie. Gisteren won hij de sprint-race in Oostenrijk. Daarom mag Verstappen vandaag vanaf de eerste plek starten. De race begint om 15.00 uur. - Heb jij een vraag ingestuurd voor Memphis Depay? Dan gaat hij die vraag misschien wel beantwoorden in het Jeugdjournaal! Verslaggever Bart ging met jullie vragen bij de voetballer langs. Dat zie je vanavond op tv en natuurlijk bij ons online.

NOS Jeugdjournaal

