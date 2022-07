Oranjevrouwen spelen 1-1 gelijk tegen Zweden

Het EK is begonnen voor de Oranjevrouwen. Gisteren speelden ze hun eerste wedstrijd in de groepsfase. Hun tegenstander was Zweden en dat land maakte het Nederland gelijk lastig. De wedstrijd eindigde in 1-1.

Zweden werd vooraf al gezien als een sterke ploeg. De Zweedse vrouwen kwamen in de eerste helft al op 1-0 voorsprong. Toch lukte het Vivianne Miedema om door de verdediging heen te breken. Jill Roord kreeg van haar een goede voorzet en maakte de gelijkmaker.

Geblesseerd

Voor keepster Sari van Veenendaal en verdediger Aniek Nouwen was de wedstrijd eentje om snel te vergeten Ze raakten beide geblesseerd en moesten het veld af.

De Oranjevrouwen waren na afloop tevreden met het gelijkspel. Zeker omdat dus twee speelsters geblesseerd raakten.