Memphis Depay over geloof, pesten en focus

Voetballer Memphis Depay speelt bij FC Barcelona. En voor het Nederlands elftal maakte hij al 41 doelpunten. Memphis geeft alles om voetbal en organiseerde daarom een straatvoetbaltoernooi voor jongeren. Bart ging erheen en probeerde zoveel mogelijk van jullie vragen te stellen.

Heeft hij een bijnaam? Waarom speelt hij vaak beter als de wedstrijd bijna afgelopen is? En is hij weleens gepest op school? Je ziet het in de video hierboven!