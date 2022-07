Stach (12) speelt beroemde schilder Rembrandt na op straat

Hoe was het leven van de beroemde schilder Rembrandt? In Leiden spelen acteurs dat deze week na. Door de hele stad zijn er kleine toneelstukjes over zijn leven van meer dan 400 jaar geleden. En in één van die toneelstukjes speelt Stach van 12 de rol van Rembrandt.

Hij vind het best bijzonder om deze rol te spelen.