Nieuwswekker: Warm weer + Plas jij wel eens buiten?

Goedemorgen! Is jouw zomervakantie deze week begonnen of moet je nog een paar dagen naar school? Je begint de maandag sowieso goed met de Nieuwswekker.

- België is niet echt lekker begonnen aan het EK voetbal . Het land speelde 1-1 gelijk tegen IJsland. Frankrijk begon wel met een indrukwekkende zege. Tegenstander Italië werd met 5-1 verslagen. In de rust stond Frankrijk al 5-0 voor.

- De brand in het Amerikaanse natuurpark Yosemite is afgelopen weekend meer dan twee keer zo groot geworden. Het park is vooral bekend vanwege de sequoia's. Dat zijn enorme bomen van soms wel meer dan 3000 jaar oud. Die staan op dit moment gelukkig niet in brand.