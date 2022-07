Nieuwswekker: Beelden van ruimtetelescoop + Filmmuziek

Goedemorgen! Het is weer tijd voor een verse Nieuwswekker. En die begint zoals altijd met het weer. Het weer De korte broek kan aan vandaag, want het wordt warm en zonnig! In het noorden wordt het ongeveer 25 graden en in het zuiden kan het zelfs 30 graden worden.

Het weer van dinsdag 12 juli NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Er zijn voor het eerst superscherpe kleurenfoto's van de James Webb-ruimtetelescoop. Nog nooit eerder is er zo 'diep' in de ruimte gekeken. Op de foto zijn extreem verre sterrenstelsels te zien. De Amerikaanse president Biden mocht 'm als een van de eersten bekijken en hij zou 'm heel bijzonder hebben gevonden. Dit is de foto:

Het beeld dat NASA heeft vrijgegeven NASA

Je hebt misschien al vaker iets gezien over de James Webb-telescoop. Bijvoorbeeld in januari, toen hij aankwam op zijn werkplek in de ruimte. Daar maakten we toen deze video over:

- Vivianne Miedema wordt de nieuwe aanvoerder van de Oranjevrouwen. Een aanvoerder is iemand die andere spelers in het team bijvoorbeeld aanspreekt op hun gedrag. Keeper Sari van Veenendaal was dit jaar de aanvoerder, maar zij heeft het Europees Kampioenschap verlaten omdat ze geblesseerd is. Morgenavond speelt Oranje de tweede wedstrijd op het EK, en dan draagt Vivianne Miedema een aanvoerdersband om haar arm.

Ik heb een band om, maar dat gaat me niet veranderen. Volgens mij moet dat ook niet, want dan ben je niet de juiste aanvoerder. Vivianne Miedema

- Muziek-bedenker Monty Norman is overleden. Je kent zijn naam misschien niet, maar iets dat hij heeft gemaakt waarschijnlijk wel. Hij bedacht namelijk het wereldberoemde deuntje dat in de James Bond-films te horen is. Hij is 94 jaar geworden. Wij zijn benieuwd of jullie van filmmuziek houden. Je kunt hieronder reageren:

- De hockeyvrouwen spelen vanavond de kwartfinale van het WK tegen België. De hockeyvrouwen winnen heel vaak. Ook nu maakt Nederland een goede kans om het WK te winnen. In 2018 wonnen ze ook al. Maar de Belgische vrouwen kunnen ook goed hockeyen. De wedstrijd is vanavond om 19.30 uur in Amstelveen.

En dan nog even dit: Een lawine kwam recht op een aantal toeristen af. Die schrokken zich natuurlijk kapot! Maar gelukkig liep het goed af.