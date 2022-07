Nieuwswekker: Hockeyvrouwen naar halve finale + Spitsbergen

Dit is er vandaag in het nieuws:

- Het is een jaar geleden dat er grote overstromingen waren in Limburg. Duizenden mensen moesten hun huis achterlaten. Een jaar later is er al veel opgeruimd en hersteld, maar is het nog niet overal zoals het was. Fiep van 11 jaar kan bijvoorbeeld nog steeds haar huis niet in. Evita gaat bij haar langs.

- Hup Holland Hup! Het Nederlands elftal speelt vanavond hun tweede EK-wedstrijd. De Oranjevrouwen spelen om 21:00 uur tegen Portugal. Het elftal heeft wel wat pech. Keeper Sari van Veenendaal kan niet meer meedoen aan het EK door een schouderblessure. En spits Vivianne Miedema en middenvelder Jackie Groenen hebben corona.

Denk jij dat de vrouwen het goed gaan doen vanavond? Of wordt het wel heel moeilijk zonder al die goede speelsters?