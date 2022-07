Hockeysters door naar halve finale WK

Succes voor de Nederlandse hockeydames. Ze zijn door naar de halve finale van het WK. Gisteren wonnen de vrouwen met 2-1 van België.

Nederland was beter, maar België bleek ook behoorlijk goed. Het eerste doelpunt van Nederland viel pas 44 seconden voor het einde van het eerste kwart.

Spanje

De kwartfinale was in Amstelveen, dus er waren veel Nederlandse fans bij. Bij de halve finale is dat anders: die is in de stad Terrassa in Spanje. De tegenstander van Nederland wordt vandaag bekend. Het is de winnaar van de wedstrijd Australië-Spanje.