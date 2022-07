Gaat een robot straks jouw tanden poetsen?

Vind jij het vervelend om twee keer per dag je tanden te poetsen? Dan hebben we goed nieuws voor je. In de toekomst gaan robots het misschien wel voor je doen.

Wetenschappers van een Amerikaanse universiteit hebben een onderzoek gedaan met tandenpoetsende nanorobots. Dat zijn superkleine robots. Die kunnen niet alleen tandenpoetsen, maar ook flossen en een stof achterlaten die schadelijke bacteriën verwijdert.