Nieuwe podcast: Hoe maak je vakantievrienden?

Veel kinderen vinden het tijdens de vakantie leuk om nieuwe vrienden te maken. Bij de één gaat dat makkelijker dan bij de ander.

In de nieuwste aflevering van de Jeugdjournaal-podcast zoeken Annabelle Zandbergen en Pien Leerink uit wat het beste werkt. Hoe je bijvoorbeeld op iemand af stapt als je het eigenlijk niet durft, hoe je contact zoekt met kinderen die een andere taal spreken, en hoe het verder gaat als de vakantie weer over is.

Kinderen op camping De Pampel in Hoenderloo vertellen hun vakantieverhalen en psycholoog Sander Kooijman geeft tips!