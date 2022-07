Fiep heeft (1 jaar na overstroming) nog steeds geen huis

De overstromingen in Limburg zijn precies een jaar geleden. Het huis van Fiep stond daardoor onder water en moest gesloopt worden. Een jaar later heeft ze nog steeds geen echt huis.

Fiep woont dus is een soort containerwoning met haar moeder, haar twee broers en hun hond. Het is er klein en ze deelt een kamer met haar moeder. In de winter is het er erg koud en in de zomer heel benauwd.

Gelukkig wordt er een nieuw huis gebouwd, maar dat kost veel tijd. Ook omdat het moeilijk was om alles goed te regelen met de gemeente.