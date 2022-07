Nieuwswekker: Oranjevrouwen winnen + Het schooljaar uit slingeren

Goedemorgen! Pak je ontbijt erbij en ga lekker zitten. Hier lees je welk nieuws je vannacht gemist hebt en wat er vandaag nog gaat gebeuren. Het weer Het wordt een stukje koeler dan de afgelopen dagen. In het noorden van het land kan er een buitje vallen en wordt het ongeveer 20 graden. In het midden en het zuiden blijft het droog en is het een stukje warmer, ongeveer 23 graden.

Het weer van 14 juli NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Het Nederlands elftal heeft met 3-2 van Portugal gewonnen. Dat is een hele opluchting, want Oranje heeft al behoorlijk wat tegenslagen gehad dit EK. Zo moest keeper Sari van Veenendaal geblesseerd naar huis en hebben topspelers Groenen en Miedema corona. Ondanks dat was Nederland de betere ploeg, vooral door een prachtig derde doelpunt van Danielle van de Donk. Bekijk hier de samenvatting van de wedstrijd:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

We zijn benieuwd of jij dit EK een beetje volgt. Laat het hieronder even weten!

Volg jij de Oranjevrouwen op het EK voetbal? Ja Nee Verstuur Ja 48.7% Nee 51.3% Favoriet maken Reageer op de stelling: Volg jij de Oranjevrouwen op het EK voetbal?

- Er is een nieuw schilderij van de beroemde schilder Vincent van Gogh ontdekt. Het schilderij zit op de achterkant van een ander schilderij. Het kunstwerk zit verborgen onder een dikke laag lijm en karton. Onderzoekers ontdekten het door een foto met röntgenstraling te maken.

Youssef Taha @Youssef_Taha

.@NatGalleriesSco discovers a previously unknown Vincent Van Gogh self-portrait on the back of another work. It's been hidden for over a century https://t.co/tklsR0SALs

Dit is vandaag in het nieuws: - Een van de grootste popsterren van de wereld is vandaag in Nederland. Ed Sheeran geeft vanavond (en morgen) een optreden in de Johan Cruijff Arena, het stadion van Ajax. Daar kunnen bij een concert zo'n 55.000 mensen in. - Op een basisschool in Heerenveen hebben ze wel een hele bijzondere manier om afscheid te nemen van groep 8. Elk jaar wordt groep 8 'uitgeslingerd'. De kinderen slingeren aan een hoogwerker zo de vijver in. Hoe dit er precies uitziet zie je vanavond in het Jeugdjournaal! - Ministers uit allerlei verschillende landen gaan in Den Haag praten over de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweld tegen gewone burgers en bombardementen op scholen. Er wordt al wel onderzoek gedaan naar die misdaden, maar landen werken nog weinig samen. Zo hopen dat daders door de samenwerking sneller voor de rechter komen en gestraft worden. Maar hoe bewijs je dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd? Daar maakten we eerder deze video over.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: Zijn dit vierkanten of rondjes? Veel mensen zien alleen vierkanten, of juist alleen rondjes. Maar ze zijn er echt allebei: